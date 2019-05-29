СМИ и операторов связи обяжут оповещать о чрезвычайных ситуациях

Российское правительство поддержало законопроект, по которому редакции СМИ и операторы связи, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, должны будут оповестить об этом население.

По данным, размещённым на сайте кабмина, руководство страны таким образом сможет обеспечить передачу сигналов оповещения в случаях необходимости. Принцип безвозмездности при этом сохраняется.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.