Российское правительство поддержало законопроект, по которому редакции СМИ и операторы связи, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, должны будут оповестить об этом население.
По данным, размещённым на сайте кабмина, руководство страны таким образом сможет обеспечить передачу сигналов оповещения в случаях необходимости. Принцип безвозмездности при этом сохраняется.
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал о том, что Минкомсвязи попросило оператора Tele2 приостановить выдачу абонентам виртуальных сим-карт (eSIM). Причиной такого решения послужили «вопросы, касающиеся безопасности».