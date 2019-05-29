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СМИ и операторов связи обяжут оповещать о чрезвычайных ситуациях 

News.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: vk.com/mchs__russia
Российское правительство поддержало законопроект, по которому редакции СМИ и операторы связи, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, должны будут оповестить об этом население.
По данным, размещённым на сайте кабмина, руководство страны таким образом сможет обеспечить передачу сигналов оповещения в случаях необходимости. Принцип безвозмездности при этом сохраняется.
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал о том, что Минкомсвязи попросило оператора Tele2 приостановить выдачу абонентам виртуальных сим-карт (eSIM). Причиной такого решения послужили «вопросы, касающиеся безопасности».
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Общество , Минкомсвязи РФ , Tele2 , Госдума , Правительство РФ
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