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Иностранным артистам упростили условия работы в России 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума приняла закон об упрощении организации гастролей для иностранных творческих работников.
Закон упростит организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира — музыкальных и театральных, — отметил Володин.
Аналогичная норма вводится в отношении тех, кто читает лекции и проводит мастер-классы. Политики рассчитывают, что данная мера позволит россиянам знакомиться с достижениями мировой культуры.
Депутат Сергей Вострецов подчеркнул, что принятие такого закона будет способствовать укреплению культурных и деловых связей между Россией и другими государствами, передаёт ФАН.
Как писал News.ru, неподражаемый француз Люка Дебарг, который получил премию на XV конкурсе имени Чайковского четыре года назад, сыграет два концерта в столице на разных площадках, но с одинаковой программой.
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Общество , Сергей Вострецов , Вячеслав Володин , Госдума
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