Иностранным артистам упростили условия работы в России

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума приняла закон об упрощении организации гастролей для иностранных творческих работников.

Закон упростит организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира — музыкальных и театральных, — отметил Володин.

Аналогичная норма вводится в отношении тех, кто читает лекции и проводит мастер-классы. Политики рассчитывают, что данная мера позволит россиянам знакомиться с достижениями мировой культуры.

Депутат Сергей Вострецов подчеркнул, что принятие такого закона будет способствовать укреплению культурных и деловых связей между Россией и другими государствами, передаёт ФАН.

Как писал News.ru, неподражаемый француз Люка Дебарг, который получил премию на XV конкурсе имени Чайковского четыре года назад, сыграет два концерта в столице на разных площадках, но с одинаковой программой.