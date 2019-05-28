Тест: Что вы знаете о диспансеризации?

Диспансеризации стали неотъемлемой частью жизни граждан России , ведь именно благодаря им предотвращаются и выявляются различные заболевания человека. Хорошей новостью стало то, что Минздрав России усиливает профилактическое направление в работе поликлиник. Ведь очень важно понимать, что собственное здоровье оберегается государством. Часто мы не задумываемся о том, для чего нужны диспансеризации, проходим их потому, что нам об этом напоминают. Но о них надо знать больше, ведь они являются залогом нашего здоровья, за исключением самого образа жизни человека.

Проверьте, что вы знаете о диспансеризации, и узнайте, стоит ли заняться своим здоровьем именно вам.