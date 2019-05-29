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В РПЦ открестились от ворованных денег 

Ридус + ещё 4 19 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил о том, что строительство храмов оплачивают крупные российские компании, руководство которых с уважением относится к традиции меценатства.
«Это частные пожертвования компаний, это не деньги, которые кто-то ворует. „Норникель“, „Фосагро“, ЛУКОЙЛ, почти все крупные компании чувствуют свою ответственность», — цитирует Волкова РБК со ссылкой на РИА Новости.
В качестве примеров Волков привел русский кафедральный собор в Лондоне, реставрацию которого финансировал химический холдинг «Фосагро», и храм Всех святых в Страсбурге, который строился на деньги «Транснефти». Священнослужитель добавил, что без помощи бизнеса строительство храмов столкнулось бы с большими трудностями.
Напомним, на днях патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что РПЦ строит в среднем три церкви в сутки, но не от того, что в Церкви «очень много денег», и священноначалие не знает, куда еще их потратить, а благодаря тому, что «народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».
Позже, отвечая на критику своего заявления, патриарх Кирилл назвал противников строительства храмов ассистентами тьмы. «Кто же может иметь злобу против того, чтобы был воздвигнут жертвенник в храме, посвященном Господу и Спасителю нашему?», — задался вопросом предстоятель.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему стахановское храмостроительство, которое ведет РПЦ, начинает тревожить власти и общество.
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Комментарии4
Общество , Александр Волков , Фосагро , Транснефть , РПЦ , Лукойл , Норникель , Ридус , РИА Новости , РБК
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