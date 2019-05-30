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ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
"Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году — уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан", — говорится в материалах.
Согласно результатам опроса, 18% опрошенных сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц — 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования. Больше четверти респондентов (27%) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.
29% опрошенных сообщили, что курят. Из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый — несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторые время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили.
Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.
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Общество , Социология , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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