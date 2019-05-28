Основатель ОМС «разнес» новые правила лечения россиян

Основатель российского ОМС, заслуженный экономист страны Владимир Гришин заявил, что воплощение в жизнь новых правил медицинского страхования ляжет на плечи поликлиник, в которых и так не хватает специалистов. Об этом сообщает НСН.

С 28 мая в стране вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Они предполагают усиление профилактической работы поликлиник: в ближайшие два года в России проведут диспансеризацию и профилактический осмотр россиян, по итогам которых нужно будет определить группу здоровья каждого гражданина.

Если при обследовании у человека выявят хроническое заболевание, ему назначат диспансерное наблюдение. Таких пациентов будут обследовать несколько раз в год. О необходимости посетить поликлинику россиянам будут напоминать сами медики и представители страховой компании, которая выдала полис ОМС.

«Сама задача грандиозна. Она даёт большое напряжение во всех звеньях, но всё-таки самое главное, это нагрузка, которая выпадет на поликлиническое звено», — заявил Гришин.

По его мнению, первичная медико-санитарная помощь в России развивается слишком медленно, хотя первичный контакт врача и пациента — это залог для реализации национальных проектов. По его мнению, из-за масштаба новых правил ОМС потенциала поликлиник на всех пациентов может не хватить, так как в большом потоке людей сложно рассчитывать на слаженную работу.

Самым главным в диспансеризации Гришин назвал не столько выявление заболевания, сколько дальнейшее лечение. В связи с этим у основателя ОМС возник вопрос, как будут разбираться с выявленными болезнями, будет ли обеспечение лекарствами платным или бесплатным.

Новые правила ОМС также обязывают страховщиков работать с обращениями россиян и помогать им в спорных ситуациях. В частности, страховые компании смогут назначить экспертизу лечения, если пациент усомнится в его качестве.