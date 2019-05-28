Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

По мнению родителей, специальности, которые связаны с информационными технологиями, являются наиболее востребованными.

Эксперты РАНХиГС выяснили, какие, по мнению родителей, рабочие области являются наиболее перспективными для детей. С результатами опроса ознакомился RT.

Специальности, которые связаны с информационными технологиями, являются наиболее востребованными и в ближайшее время будут хорошо оплачиваться. Об этом заявили около 49% респондентов.

Также, по мнению родителей, наиболее перспективными, являются такие направления, как медицина (35%) и работа в силовых структурах (34,5%).

Родители школьников самыми невостребованными направлениями считают науку, культуру (6%), сельское и лесное хозяйство (5%).

Большинство опрошенных уверены, что в современном мире необходимо получить высшее образование. Об этом заявили 71,7% родителей.

Треть семей настроены на то, чтобы дети обучались в одном из лучших высшем учебном заведении своего региона. Почти 9% собираются отправить своих детей на учебу в вузы Москвы и Петербурга.

Опрос родителей школьников проводился РАНХиГС в прошлом году.