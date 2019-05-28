«Известия»: в России могут запретить посторонним доступ на детские пляжи

Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки, разрешающие детским лагерям ограничивать доступ посторонних на свои пляжи. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службы ведомств. Действующая редакция Водного кодекса РФ гарантирует гражданам свободный и бесплатный доступ к береговой линии морей, рек и озер. Как рассказали изданию в Минпросвещения, чиновники предлагают разрешить учреждениям, занимающимся организацией детского отдыха, ограничивать доступ посторонних на свои пляжи. Такие организации смогут сами определять правила доступа к водоемам, пояснили "Известиям" в пресс-службе Минприроды. В 2015 году схожий законопроект внесли в Госдуму депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Предлагаемые поправки получили отрицательные отзывы правительства и комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству как ограничивающие реализацию законных прав граждан и были отклонены в первом чтении.