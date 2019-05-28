Якубович раскрыл секреты «Поле чудес»

Леонид Якубович не понимает, как «Поле чудес» удается существовать уже 29 лет. Об этом и других «секретах» шоу телеведущий рассказал в эфире радио «Балтком».

Впервые «Поле чудес» вышло в эфир в 1990 году. Первым ведущим программы был Владислав Листьев , а с ноября 1991-го и до сих пор «Поле чудес» ведет Якубович.

«Сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Просто не понимаю!» — заявил он.

В ответ на реплику слушательницы «Балткома» о глупости некоторых участников своей программы Якубович заявил, что они не бывают глупыми, но бывают забавными.

Также ведущий рассказал, что нередко монтаж лишает «Поле чудес» душевности. Обычно съемки длятся 2,5 часа, все в зале смеются, а после монтажа шоу длится час.

«Надо монтировать, оставляя технологию передачи, а все остальное — вот эта душевность, этот юмор, этот хохот — иногда вырезается», — посетовал Якубович.

Кроме того, он рассказал, как помогает детям преодолеть застенчивость и спеть публично — прямо во время съемок отводит их за кулисы, просит спеть исключительно для него, а после возвращения к барабану хвалит, но просит спеть первый куплет песни заново, потому что якобы плохо расслышал. И дети делают это.