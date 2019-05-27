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Якубович поделился закулисными хитростями «Поля чудес» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес», актер и писатель Леонид Якубович в интервью программе «Абонент доступен» на радио Baltkom заявил, что никогда не смотрел свою передачу по телевизору и что не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир столько лет. Видеозапись интервью опубликована на YouTube.
«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — рассказал он. Якубович заверил, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес».
По словам ведущего, он настраивается на то, чтобы программа получилась приятной и зрителю, и участникам в студии.
«Как только раздается команда "мотор", я обязан, я так живу, я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, то вы по глазам определите, что мне это надоело», — отметил он.
Якубович также посетовал на монтаж, который порой лишает программу душевности.
«В зрительном зале такой хохот. Но есть великое и очень грустное понятие монтаж. Запись программы продолжается часа два с половиной — это концерт, в зале хохот и все прочее. В эфире — час. Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы», — добавил он.
Ведущий рассказал, что зачастую дети не готовы сразу раскрыться прямо в студии — когда родные просят их спеть, они отказываются. Тогда Якубович берет ребенка и ведет в коридор, где просит спеть его в тихой обстановке.
«Он мне там в коридоре поет, и мы вместе с этой песенкой входим в студию», — пояснил ведущий.
По его словам, такие «теплые кусочки» в эфир не попадают, а на экране показывают только то, как маленький гость спел в студии.
Ранее Якубович посетовал на поведение гостей программы, которые после съемок сметают все на своем пути ради угощений на барабане. По его словам, как только заканчивается съемка, его единственная задача — успеть выскочить из студии, так как «все бросаются к барабану и съедают все, что принесли».
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Комментарии
Общество , Леонид Якубович
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