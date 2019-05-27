«Заслуживают смерти»: Предприниматель Стерлигов осудил устроивших БДСМ-вечеринку школьников

«Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии», — сказал Стерлигов в эфире программы «Место встречи» на НТВ.

Ведущий программы Иван Трушкин попытался объяснить Стерлигову, что дети повторяли увиденное в интернете и по телевидению, однако бизнесмен остался при своем мнении.

Стерлигов также призвал отключить электричество во всем мире, чтобы отрезать людям доступ к интернету и телевидению и спасти экологию, чтобы «не гибли пчелы».

Ранее сообщалось, что выпускники одной из школ Владивостока в честь последнего звонка устроили праздник на территории учебного заведения, нарядившись в форму полицейских и БДСМ-костюмы.