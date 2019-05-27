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«Заслуживают смерти»: Предприниматель Стерлигов осудил устроивших БДСМ-вечеринку школьников 

Рамблер + ещё 2 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что выпускники школы во Владивостоке, устроившие БДСМ-вечеринку, заслуживают смерти.
«Я христианин, поэтому считаю, что таковые заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии», — сказал Стерлигов в эфире программы «Место встречи» на НТВ.
Ведущий программы Иван Трушкин попытался объяснить Стерлигову, что дети повторяли увиденное в интернете и по телевидению, однако бизнесмен остался при своем мнении.
Стерлигов также призвал отключить электричество во всем мире, чтобы отрезать людям доступ к интернету и телевидению и спасти экологию, чтобы «не гибли пчелы».
Ранее сообщалось, что выпускники одной из школ Владивостока в честь последнего звонка устроили праздник на территории учебного заведения, нарядившись в форму полицейских и БДСМ-костюмы.
Общество , Иван Трушкин , Герман Стерлигов , НТВ , Владивосток
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