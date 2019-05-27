Галустян попал в базу «Миротворца», сообщили СМИ

Российского комика Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "Украина.ру".

Как отмечается, шоумена обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины", а также в поддержке президента России Владимира Путина

Также на сайте уточнили, что комик с 2016 года состоит в штабе военно-патриотического движения "Юнармия", а в 2018 году вошел в состав движения Putin Team".

Сейчас доступ к сайту Украины заблокирован.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского попала в базу "Миротворца".