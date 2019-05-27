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Галустян попал в базу «Миротворца», сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 3 40 минут назад
Фото: ТАСС
Российского комика Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "Украина.ру".
Как отмечается, шоумена обвинили в "сознательном нарушении государственной границы Украины", а также в поддержке президента России Владимира Путина.
Также на сайте уточнили, что комик с 2016 года состоит в штабе военно-патриотического движения "Юнармия", а в 2018 году вошел в состав движения Putin Team".
Сейчас доступ к сайту Украины заблокирован.
Ранее сообщалось, что жена Зеленского попала в базу "Миротворца".
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Общество , В мире , Конфликты , Украина , Михаил Галустян , Владимир Путин
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