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Патриарх Кирилл назвал протесты против храмов «экзотическим» явлением для России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Протесты против строительства православных храмов для России представляются редким явлением. Об этом сказал журналистам в понедельник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подводя итоги своего визита в Страсбург.
"Полагаю, что это явление экзотическое, очень редкое, и дай Бог, чтобы ничего подобного не распространялось по лицу нашей православной земли", — сказал патриарх.
Он отметил, что храмы вряд ли могут кому-то помешать.
"Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает", — сказал предстоятель Русской православной церкви, добавив, что в ряде случаев Церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой.
Ранее в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов. Предстоятель Русской православной церкви прибыл с визитом во Францию в субботу. В воскресенье, 26 мая, он совершил чин Великого освящения храма Всех Святых в Страсбурге.
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , Страсбург
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