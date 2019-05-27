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Главврач пензенской станции скорой помощи опроверг сообщения о забастовке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пензенская областная станция скорой медицинской помощи работает в штатном режиме и обслуживает все вызовы, обращение профсоюза от имени части коллектива будет рассмотрено в месячный срок, сообщил РИА Новости в понедельник главврач станции Владимир Атякшев.
Ранее Межрегиональный профсоюза работников здравоохранения "Действие" сообщил в понедельник на своем сайте о начале "итальянской забастовки" (нарочито тщательное исполнение должностных обязанностей, которое негативно отражается на работе) 135 сотрудниками Пензенской областной станции скорой помощи. По данным профсоюза, главврачу подано заявление, в котором указаны требования, в том числе о повышении зарплаты с 16-17 тысяч до 26 тысяч рублей, установлении различных надбавок и увеличении числа реанимационных бригад.
"Областная станция работает в штатном режиме, вызовы принимаются, обслуживаются без задержек", — сказал Атякшев.
Он отметил, что действительно письмо профсоюза в понедельник зарегистрировали в учреждении. "Нам пришло обращение, мы его рассмотрим, ответим. В течение месяца мы рассматриваем обращения и принимаем решение. Мы должны понять, что они хотят", — пояснил собеседник агентства, пояснив, что это не было уведомлением о забастовке, "это просто письмо-обращение".
Ранее областная станция скорой медицинской помощи в пятницу после сообщений профсоюза "Движение" о готовящейся "итальянской забастовке" заявляла, что официального уведомления о проведении массовой акции не получала. При этом руководство станции указывало, что согласно законодательству РФ, забастовки являются незаконными и не допускаются на станциях скорой медицинской помощи.
В областном Минздраве ситуацию пока не прокомментировали.
Согласно отчету о деятельности областной станции скорой медицинской помощи за прошлый год, на 31 декабря 2018 года в штате учреждения числились 1724 сотрудника, в том числе 81 врач, 886 человек среднего медперсонала и 757 прочих работников. Среднемесячная зарплата на станции к концу года составляла около 25,5 тысячи рублей, в том числе у врачей — 51,9 тысячи рублей, у среднего медперсонала — 26,8 тысячи рублей, у прочих — 21,5 тысячи рублей.
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Общество , Минздрав РФ , РИА Новости
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