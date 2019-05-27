Одарённые дети попадут в базу

В Минпросвещения намерены создать регистр школьников и молодёжи, проявивших способности в науках, культуре или спорте, который будут формировать по итогам олимпиад и конкурсов и доступ к которому получат органы власти и образовательные организации. Как считают в Правительстве, эта мера поможет выявить перспективных ребят и помочь им проявить свои таланты, а также привлекать к передаче педагогического опыта наиболее успешных учителей. Новые правила поддержки одарённых детей размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Для каждого юного дарования своя программа поддержки

Документ, разработанный Минпросвещения, расширяет программу поддержки юных талантов. Теперь в неё включили не только детей, проявивших способности в науке, спорте или искусстве, но и молодёжь. Финансирование программы увеличили в три раза — с 25 миллионов до 75 миллионов рублей.

Заниматься выявлением и сопровождением таких ребят будет образовательный фонд «Талант и успех». В его обязанности входит наполнение Государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР). Такой реестр уже ведётся с 2015 года, когда была утверждена программа поддержки талантливых детей. Но теперь единую базу данных сделают открытой для органов власти и образовательных организаций — для того, чтобы не призёры олимпиад искали применения своим способностям, а, наоборот, в каждом регионе знали о юных талантах и для каждого создавали индивидуальную программу сопровождения. Одним ребятам, как следует из проекта постановления, помогут с целевым направлением в вуз, другим — с практикой у ведущих работодателей, третьим — предоставят тьюторскую или тренерскую поддержку.

Впервые в таких реестрах будут публиковать данные учителей, художественных руководителей и тренеров, которые до этого нередко оставались в тени своих «звёздных» воспитанников.

Каких детей будут считать одарёнными

Много внимания в документе уделяется критериям одарённости. Так же как и раньше, в реестр талантливой молодёжи будут включать победителей Всероссийской олимпиады школьников, международных образовательных и спортивных соревнований, творческих конкурсов. Кроме того, база данных расширится за счёт авторов научных публикаций и юных изобретателей. По итогам четырёхлетней работы образовательного центра «Сириус», таких юношей и девушек в России немало.

Ещё одним основанием для попадания в реестр одарённых детей станут победы на отраслевых, вузовских и региональных олимпиадах и конкурсах. Утверждать перечень таких мероприятий и вести мониторинг их результатов также будет фонд «Талант и успех». Главные условия для проведения таких конкурсов — их доступность для всех школьников страны, отсутствие организационных взносов и обязательный очный заключительный этап. При отсутствии хотя бы одного из них фонд «Талант и успех» имеет право отказать организаторам олимпиады в заявке на включение в перечень мероприятий на год. Утверждаться такой перечень будет не позднее 15 августа предыдущего года.

Что советуют опытные педагоги

По мнению кандидата педагогических наук, первого зампреда Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, проект правительственного постановления — системное и продуманное решение. Особенно важно, считает сенатор, что формировать перечень олимпиад будет один оператор.

«Палата регионов давно поднимала вопрос об унификации образовательных олимпиад, чтобы их участники понимали, какие индикаторы той или иной победы и как они могут послужить для их дальнейшего профессионального роста», — сказала «Парламентской газете» Гумерова.

При этом академик Российской академии образования, первый замглавы думского Комитета по науке и образованию Олег Смолин не согласен, что нужно выделять одарённых детей и отделять их от всех остальных. Надо по максимуму создавать условия для одарённости всех детей, а этого можно добиться, если в стране будут доступные кружки и секции, считает он. Несмотря на опубликованный ещё в 2012 году Указ Президента о развитии дополнительного образования школьников, 34 процента из них до сих пор не имеют возможности посещать кружки, обратил внимание Смолин, призвав Правительство сначала выполнить этот указ, а уже потом «вкладываться» в одарённых детей.

Неудивительно, что каждый из опрошенных парламентариев — педагогов с большим опытом работы, имеет и свой взгляд на то, когда лучше выявлять и сопровождать талантливых детей.

«Зачастую их видно ещё до школы, кто-то проявляется в младшем школьном возрасте, кто-то и в старших классах «выстреливает». Важно дать ребёнку попробовать себя в разных направлениях, только так можно понять, к чему у него есть способности», — считает Гумерова.