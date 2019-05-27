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По стопам Кокорина: Соловьев о наказании для напавшего на журналиста чиновника 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавшего на корреспондента «России 24» Ивана Литомина, нужно отправить в СИЗО. Об этом сообщает портал Nation News.
«Исходя из прецедента Мамаева и Кокорина, очевидно, что этот хакасский «умник» должен находиться сейчас в СИЗО, а не под домашним арестом», — заявил Соловьев.
По его мнению, под домашним арестом Зайцев смог бы оказать давление на следствие. Кроме того, ведущий считает, что чиновник должен получить реальный срок, чтобы стать примером для других.
«Потому что его действие — это пятно на репутации власти как таковой», — заключил он.
Ранее была опубликована запись съемок сюжета для программы «Дежурная часть», на которой видно, как Зайцев попытался отнять у журналиста микрофон и толкал его. Литомин объяснил, что хотел выяснить у чиновника, как были потрачены средства, выделенные на строительство новых домов для пострадавших от природных пожаров местных жителей. Чиновник назвал случившееся «спланированной провокацией».
Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов, а президиум генсовета «Единой России» решил исключить Зайцева из партии.
Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , Сергей Зайцев , Единая Россия , ФСИН , Республика Хакасия
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