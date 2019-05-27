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Зверев обжаловал штраф за пикет в защиту Байкала 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Российский стилист и певец Сергей Зверев заявил о своём несогласии с решением Тверского районного суда Москвы о штрафе в 15 тысяч рублей за его участие в одиночном пикете против строительства завода рядом с озером Байкал. Он подал соответствующую апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Жалоба была подана, назначена к рассмотрению на 28 июня, — заявила представитель суда.
В жалобе защита Зверева ссылается на однобокость рассмотрения дела по существу судом первой инстанции, признаёт решение необоснованным и просит его отменить.
3 марта стилист организовал пикет напротив Кремля. Он вышел в короне с плакатом, где было написано: «Против строительства завода на Байкале». Через несколько дней ему пришла повестка в суд. Заседание состоялось 24 апреля, инстанция оштрафовала Зверева за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, писал News.ru.
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Общество , Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Москва
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