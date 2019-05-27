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Познер ответил на вопрос, смог бы он застрелить Чубайса 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос подписчика о том, смог бы они выстрелить в одного из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолия Чубайса и «стать народным героем».
«Когда Чубайс был у меня в программе, он был одним из первых, в какой-то момент я ему сказал: «Анатолий Борисович, а как вам живется со знанием, что три четверти народа вас ненавидит?». Он помолчал, наверное, секунд пятнадцать, что на телевидении очень много, потом посмотрел на меня и сказал: «По-разному, Владимир Владимирович». Я абсолютно четко понял, что ему живется очень непросто», — заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.
При этом журналист предположил, что многие не смогут перечислить вещи, за которые недолюбливают Чубайса.
«Вот если бы я попросил вас написать хотя бы три вещи, которые сделал Чубайс — и вы это знаете, что он сделал, за которые вы бы его застрелили, я готов поспорить, что вы не напишете. Вы напишете, что вы думаете, но вы не знаете», — заявил Познер.
По его словам, россияне не знают, «с чем столкнулись так называемые „камикадзе“, то есть те, которые пришли к власти», когда остальные «стояли в очереди за мясом, которого не было, когда были пустые прилавки».
«И вот эти люди пришли, зная, что они «камикадзе», потому что они должны принять такие меры, за что их будут ненавидеть, но другого пути нет. И они их приняли. Конечно, они сделали ошибки, но если кто-то думает, что они не любят свою страну, что они это делают для себя… просто люди не понимают этого», — добавил Познер.
Он подчеркнул, что не состоит в дружеских отношениях с Чубайсом, но считает, что «отношение к нему абсолютно несправедливое», как и к Михаилу Горбачеву.
«Кстати говоря, не он развалил Советский Союз, напомню вам, а человек, который подписал соответствующее соглашение — Борис Николаевич Ельцин в Беловежской пуще, вместе со своими украинским и белорусским коллегами. А почему-то говорят, что это Горбачев развалил. Горбачев хотел сохранить Советский Союз, чуть-чуть другой, правда. Чтобы не было такого, что русские — главные, а остальные — второстепенные, он хотел другой Союз», — добавил Познер.
В заключении журналист подчеркнул, что не ходит с пистолетами.
«Я противник этих расправ, которые как раз характерны были для Советского Союза», — заявил он.
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Общество , Михаил Горбачев , Владимир Познер , Борис Ельцин , Анатолий Чубайс
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