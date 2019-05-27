Мизулина предложила платить бабушкам за опеку над внуками

Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена инициировать поправки в закон, которые позволили бы близким родственникам получать плату за опекунство над детьми.

Для нас очень важно сохранить родную семью для ребёнка в том случае, если он остался без попечения родителей. Например, бабушки и дедушки, которые готовы заботиться о внуках, несмотря на то, что доходы у них небольшие. Так почему бы не дать возможность государству поддержать их и платить им материальную помощь?! Семья — это память, привычки и традиции, — приводит её слова «Парламентская газета».

По её словам, за последние годы в России сильно сократился процент усыновлённых и удочерённых детей. При этом органы опеки предпочитают передавать сирот чужим людям. При этом подписывается договор, и опекун получает за воспитание ребёнка «зарплату». Близким родственникам получать за это деньги в настоящее время не разрешается.