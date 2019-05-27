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Мизулина предложила платить бабушкам за опеку над внуками 

News.ru 47 минут назад
Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press
Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена инициировать поправки в закон, которые позволили бы близким родственникам получать плату за опекунство над детьми.
Для нас очень важно сохранить родную семью для ребёнка в том случае, если он остался без попечения родителей. Например, бабушки и дедушки, которые готовы заботиться о внуках, несмотря на то, что доходы у них небольшие. Так почему бы не дать возможность государству поддержать их и платить им материальную помощь?! Семья — это память, привычки и традиции, — приводит её слова «Парламентская газета».
По её словам, за последние годы в России сильно сократился процент усыновлённых и удочерённых детей. При этом органы опеки предпочитают передавать сирот чужим людям. При этом подписывается договор, и опекун получает за воспитание ребёнка «зарплату». Близким родственникам получать за это деньги в настоящее время не разрешается.
Ранее News.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении поправки в Семейный кодекс РФ, по которым в случае невозможности незамедлительной передачи найденного ребёнка законному представителю, опекуну и попечителю судебный пристав передаёт его органам опеки и попечительства по месту его обнаружения.
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Общество , Елена Мизулина , Госдума , Совет Федерации , Парламентская газета
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