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В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи. Его слова передает «Интерфакс».
«Сегодня перед церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — заявил митрополит.
Он также высказал уверенность в том, что россияне должны оставаться народом, чьим «базисом» является православие и русская православная церковь (РПЦ).
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РПЦ строит в среднем три храма в сутки.
«Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — отметил предстоятель РПЦ на освящении храма Всех Святых в Страсбурге.
В мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства собора святой Екатерины, который планируют возвести к празднованию 300-летия города в 2023 году. Горожане прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, валили забор на стройплощадке, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам от 2 до 15 суток.
Исследователи ВЦИОМ выяснили, что почти три четверти жителей Екатеринбурга (74 процента) против строительства храма в городском сквере. Екатеринбургская епархия попросила отложить минимум на месяц проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины для «успокоения» граждан.
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