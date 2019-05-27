Милонов предложил не выдавать школьникам‐наркоманам дипломы

Милонов предложил тестировать школьников и студентов на наркотики. Проверки, считает депутат, должны проходить без предупреждения несколько раз в год. Наркоманы останутся без дипломов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «360» рассказал, что речь о тестировании учащихся на наркотики идет уже несколько лет. Подобные меры, по его мнению, станут для школьников и студентов дополнительным стимулом отказаться от употребления наркотических средств.

«Я последовательно, лет 12-13, предлагаю вводить тотальное повсеместное тестирование на наркотики школьников и студентов. Если каждый школьник будет знать, что ему диплом не выдадут, если он балуется какой-то гадостью, это будет дополнительным стимулом для того, чтобы человек не пробовал отраву», — заметил Милонов.

Проверки, по мнению парламентария, следует устраивать внепланово в течение года — так, как на допинг тестируют спортсменов. Депутат подчеркнул, что против подобных мер могут выступить правозащитники, однако речи о нарушении прав ребенка здесь не идет.

«Права ребенка заключаются в том, чтобы государство помогло ему, если кто-то затащил его в наркотическую сеть. Вот где главные права его отстаивают. В число его прав не входит употребление наркотиков, есть право на защиту от них», — заявил Милонов.

По его словам, среди молодежи в настоящее время бытует мнение, что наркотики, особенно дорогие, являются неким атрибутом успеха. С такой позицией депутат призвал бороться.

«Надо признать, что наркомания — социально опасное заболевание. Оставлять человека с ним один на один нельзя. Человек, больной наркоманией, опасен для общества, нуждается, как минимум, в помощи и срочном лечении», — пояснил свою позицию парламентарий.

Милонов заметил, что тестировать на употребление наркотиков следует и депутатов всех уровней. Причем в случае положительных результатов меры стоит принимать самые решительные.