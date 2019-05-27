Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов предложил не выдавать школьникам‐наркоманам дипломы 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Милонов предложил тестировать школьников и студентов на наркотики. Проверки, считает депутат, должны проходить без предупреждения несколько раз в год. Наркоманы останутся без дипломов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «360» рассказал, что речь о тестировании учащихся на наркотики идет уже несколько лет. Подобные меры, по его мнению, станут для школьников и студентов дополнительным стимулом отказаться от употребления наркотических средств.
«Я последовательно, лет 12-13, предлагаю вводить тотальное повсеместное тестирование на наркотики школьников и студентов. Если каждый школьник будет знать, что ему диплом не выдадут, если он балуется какой-то гадостью, это будет дополнительным стимулом для того, чтобы человек не пробовал отраву», — заметил Милонов.
Проверки, по мнению парламентария, следует устраивать внепланово в течение года — так, как на допинг тестируют спортсменов. Депутат подчеркнул, что против подобных мер могут выступить правозащитники, однако речи о нарушении прав ребенка здесь не идет.
«Права ребенка заключаются в том, чтобы государство помогло ему, если кто-то затащил его в наркотическую сеть. Вот где главные права его отстаивают. В число его прав не входит употребление наркотиков, есть право на защиту от них», — заявил Милонов.
По его словам, среди молодежи в настоящее время бытует мнение, что наркотики, особенно дорогие, являются неким атрибутом успеха. С такой позицией депутат призвал бороться.
«Надо признать, что наркомания — социально опасное заболевание. Оставлять человека с ним один на один нельзя. Человек, больной наркоманией, опасен для общества, нуждается, как минимум, в помощи и срочном лечении», — пояснил свою позицию парламентарий.
Милонов заметил, что тестировать на употребление наркотиков следует и депутатов всех уровней. Причем в случае положительных результатов меры стоит принимать самые решительные.
«Поганой метлой гнать. Не достоин депутат иметь депутатский мандат», — заключил Милонов.
360tv.ru: последние новости
Мать оставила в ТЦ ребенка и отказалась забирать. Ее задержала полиция Сенатор Мизулина предложила платить родственникам за опеку над детьми Директор приморской школы попросила не поднимать тему БДСМ-вечеринки
Комментарии
Общество , Образование , Виталий Милонов , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пескова спросили про отставку Суркова18
В ракету «Союз» ударила молния5
Пока вы спали: чего ждать от нового мегапроекта Путина201
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»632
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
00:34
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
Происшествия Другое
01:29
Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США
Гаджеты
01:30
Пескова спросили про отставку Суркова
Политика
03:05
Тени пропавших детей появились в Москве
Общество
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
Лавров и глава МИД Кубы проводят пресс-конференцию
Политика Ближний Восток
00:31
Чиновник объяснил нападение на журналиста «России 24»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение