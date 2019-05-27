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Москвичка не захотела забирать сына из игровой комнаты ТЦ 

BFM.RU + ещё 11 29 минут назад
Фото: globallookpress.com
Женщина бросила своего сына в игровой комнате одного из торговых центров в Москве, на вид мальчику около шести лет, сообщили ТАСС в ГУ МВД РФ по Москве.
После того как ребенок пробыл семь часов в игровой комнате, администрация магазина связалась с матерью по телефону, но та за ребенком прийти отказалась. Женщина предложила работникам оставить его себе. На телефонные звонки она больше не отвечала.
Позднее «кукушку» задержали сотрудники полиции, а мальчик был передан врачам на обследование. Сейчас проводится проверка.
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Общество , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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