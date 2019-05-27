Москвичка не захотела забирать сына из игровой комнаты ТЦ

Женщина бросила своего сына в игровой комнате одного из торговых центров в Москве , на вид мальчику около шести лет, сообщили ТАСС в ГУ МВД РФ по Москве.

После того как ребенок пробыл семь часов в игровой комнате, администрация магазина связалась с матерью по телефону, но та за ребенком прийти отказалась. Женщина предложила работникам оставить его себе. На телефонные звонки она больше не отвечала.

Позднее «кукушку» задержали сотрудники полиции, а мальчик был передан врачам на обследование. Сейчас проводится проверка.