Россию наводнили мифы о «мести Сталина»

России начинается сезон борьбы с борщевиком — опасным сорняком, о разрастании которого часто пишут как о национальной угрозе. В отдельных регионах бездействие грозит землевладельцам крупными штрафами. При этом в Западной Европе, где это растение часто называют «местью Сталина», проблему осознали гораздо раньше, возложив всю ответственность на русских. Справедливо ли это?

«Их не остановить! Их сила растет вдоль всех рек и каналов! Их не победить гербицидами! Но мы должны убить их, проникших в каждый город своим зловещим ароматом».

Это — фрагмент из песни британской группы Genesis (той самой, где солировали Питер Гэбриэл и Фил Коллинз ), записанной в 1971-м под названием «Возвращение гигантского борщевика». В 2019-м году ее буквальный перевод на русский можно считать дополнительной мотивацией к исполнению подмосковного закона о борьбе с борщевиком.

Этот закон был принят в прошлом году, но актуальность приобрел именно сейчас — перед цветением растения. Юридические лица — владельцы земельных участков, которые заполонил борщевик, должны заплатить до 1 млн рублей за несвоевременную борьбу с вредителем. Для физических лиц штрафы значительно меньше — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч.

Тогда же, в 2018-м, региональное правительство выделило на уничтожение борщевика порядка 300 миллионов рублей, и в итоге удалось очистить от растения более тысячи гектаров земли. Реакция выглядит запоздалой: в Белоруссии , Германии, Чехии Эстонии и странах Скандинавии программы по борьбе с борщевиком были утверждены на национальном уровне значительно раньше.

О том, что борщевик — выносливое и быстро размножающееся растение захватило среднюю полосу России и превратилось в опасную биологическую угрозу стали активно писать в СМИ несколько лет назад. Это родственник моркови способен вызывать сильные аллергические реакции. Кроме того, содержащиеся в его соке фурокумарины при попадании на кожу вызывают специфические болезненные ожоги, поскольку усиливают действие солнечных лучей (поэтому в пасмурную погоду борщевик менее опасен).

Повышенное внимание к растению предопределило распространение многочисленных мифов о нем. И пока с мест поступают советы по борьбе с борщевиком, газета ВЗГЛЯД решила развеять наиболее популярные заблуждения, связанные с этим сорняком.

Борщевик — подарок русского царя

Польшу. О том, что ядовитый борщевик попал в Европу благодаря Александру I, писала, к примеру, Suddeutsche Zeitung — крупнейшая ежедневная газета Германии . Якобы российский император подарил семена необычного цветка австрийскому министру иностранных дел Меттерниху. С этого-то и началось наступление борщевика, впоследствии захватившего британские острова, Германию, Австрию , страны Бенилюкса, частично — Францию

Заполонивший Западную Европу борщевик Мантегацци действительно высаживали в Британии XIX века в декоративных целях — этот вид более красив, чем привычный для средней полосы России борщевик Сосновского. При этом его родиной является российский Кавказ, а также Грузия. Но никаких подтверждений тому, что к распространению ядовитого сорняка как-то причастен Александр I, нет.

В странах Скандинавии ту же нишу тем же пиратским образом занял персидский борщевик, несколько менее токсичный, чем борщевик Мантегацци, о котором пела группа Genesis. В европейской части России эти виды борщевика распространения не получили.

Борщевик — мутант, выведенный учеными

Такое утверждение часто можно встретить в СМИ. Обоснование следующее: прежде борщевик охотно употребляли в пищу и проблем с ним не знали, и только после того, как советские генетики скрестили несколько видов и вывели новый сорт, он превратился в биологическую угрозу. На ученых переводил стрелки и эксцентричный предприниматель Герман Стерлигов , опубликовавший свое воззвание о борьбе с борщевиком в 2009-м, когда это еще не было модным.

Действительно, борщевик в качестве полезного и съедобного растения упоминается даже в «Домострое». Владимир Даль в качестве пояснения к слову «борщевик» приводит поговорку «Были бы борщевик да сныть, а живы будем». Наконец, по одной из версий растение получило свое название именно благодаря тому, что шло на приготовление борщей.

Однако генетики тут ни при чем, просто речь идет о разных растениях. В пищу употребляли в основном сибирский борщевик, который произрастает почти по всей Европе и является обычным видом для средней полосы России. А в биологическую угрозу превратился борщевик Сосновского, описанный в грузинской Месхетии в 1940-х и получивший свое названия в честь исследователя местной флоры.

Борщевиком Европу наводнил Сталин

Собственно, в Польше борщевик Сосновского так и называют — «месть Сталина». Буквально это воспринимать не нужно: поляки знают толк в политическом юморе. Но историям о том, что борщевик был привезен из Грузии по личному приказу «вождя народов» и оперативно внедрен в сельское хозяйство, несть числа в интернете.

Правда в том, что работы по введению в культуру борщевика Сосновского были начаты еще в 1946-м. Перед биологами тогда стояла задача послевоенного подъема сельского хозяйства в северных широтах, и кавказский борщевик казался идеальной находкой как быстрорастущее и богатое сахаром кормовое растение для силосования. Привезенный с прохладных гор, он прекрасно адаптировался в сыром и морозном климате, рос даже в Заполярье, довольствуясь самыми бедными почвами (это одна из особенностей рода — растение само заботится о том, чтобы его семена получили достаточное количество удобрений для прорастания).

Однако биологические работы, начатые в 1946-м, были закончены уже после смерти вождя. А «братские народы» Восточной Европы (в первую очередь, все те же поляки) активно перенимали борщевик как достижение советского сельского хозяйства уже в 1970-х годах. Довольно быстро выяснилось, что от такого силоса молоко приобретает горьковатый привкус, и от нововведения отказались.

Россия как правопреемник СССР держалось за свое «открытие» гораздо дольше. Из Общероссийского классификатора продукции зеленая масса и семена борщевика Сосновского были вычеркнуты только в 2014-м, тогда же растение утратило статус сельскохозяйственной культуры, а год спустя было официально признано сорным.

Ответственность за эту затянувшуюся ошибку лежит на академике Петре Вавилове (не путать с репрессированным Николаем Вавиловым ) — он специализированно занимался обеспечением Севера кормовой базой для скота и защитил по борщевику докторскую диссертацию. Что же касается Сталина, он, в отличие от Хрущева, столь глубоко в вопросы ценности тех или иных растительных культур не вдавался (единственное исключение — распространение лимонов в Грузии), полагаясь в этом смысле на Академию наук

Центральную Россию специально засеяли борщевиком

Это некоторое преувеличение того, что описано в предыдущем разделе. На самом деле борщевик во времена СССР удавалось держать в «рамках» — то, что выращивалось, перерабатывалось. Очевидной ошибкой стало его использование в качестве живой изгороди по обочинам дорог. Но бесконтрольно зарастать борщевиком Россия начала уже в конце 1980-х — в связи с упадком советского сельского хозяйства. Поля борщевика одичали, растение стало быстро размножаться и захватывать все новые пустующие площади.

Лучший способ борьбы с борщевиком — биологический

Почему-то считается, что биологический — это априори самый лучший. Мол, «клин клином вышибают», «природа сама разберется». А понимают под этим способом использование природных врагов опасного растения.

В реальности биологические способы борьбы часто приводят к новой биологической катастрофе. Хрестоматийный пример — нашествие ядовитой жабы-аги на Австралию, куда ее завезли для борьбы с вредителями сахарного тростника.

Пока что одновременно безопасного и эффективного «биологического» способа борьбы с борщевиком Сосновского не найдено. В этом качестве рассматриваются несколько видов насекомых. Ученые возлагают особые надежды на борщевиковую моль. Но подобные методы остаются как минимум спорными даже если отбросить вопрос затрат на специфическую инфраструктуру.

В то же время действенным методом считается забивание уже выкошенных зарослей борщевика топинамбуром. Это ценное кормовое растение, размножающееся клубнями, обычно выигрывает у ядовитого сорняка борьбу за территорию.

При этом само выкашивание, которое обычно рекомендуют как лучший из недорогих способов борьбы с борщевиком, эффективно лишь с оговорками. Это растение цветет лишь раз в жизни и погибает сразу после того, как даст семена. Но если борщевику не позволили зацвести методом физического воздействия, его жизненный цикл увеличивается, он становится двулетним или даже многолетним растением. А скашивание борщевика в период, когда семена уже созрели, напротив, только облегчит его дальнейшее распространение.