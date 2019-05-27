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Власти предложат россиянам сдавать бутылки 

Ura.Ru 17 минут назад
Фото: URA.RU
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Иными словами, в России может возобновиться практика сдачи бутылок.
Авторами этой идеи стали представители «Справедливой России». Заместитель главы фракции в Госдуме Олег Нилов объяснил свою позицию тем, что в настоящее время проблема экологии в стране является «номером один». Из-за большого количества мусора некоторые регионы уже начали покупать места складирования отходов в других областях.
В пользу реализации идеи Нилов привел в пример страны Европы, где торговые сети используют для приема бутылок специальные автоматы. Они измельчают пластик и стекло, после чего тару вывозят на переработку. Как и в советские времена, за сдачу бутылок будут платить: «стоимость одной может составить 5-7 рублей», пишет газета «Известия».
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Комментарии1
Общество , Экология , Дмитрий Медведев , Олег Нилов , Минпромторг , Госдума , Справедливая Россия , Минэкономразвития , Минприроды , газета "Известия"
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