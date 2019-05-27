Власти предложат россиянам сдавать бутылки

Авторами этой идеи стали представители «Справедливой России» . Заместитель главы фракции в Госдуме Олег Нилов объяснил свою позицию тем, что в настоящее время проблема экологии в стране является «номером один». Из-за большого количества мусора некоторые регионы уже начали покупать места складирования отходов в других областях.

В пользу реализации идеи Нилов привел в пример страны Европы, где торговые сети используют для приема бутылок специальные автоматы. Они измельчают пластик и стекло, после чего тару вывозят на переработку. Как и в советские времена, за сдачу бутылок будут платить: «стоимость одной может составить 5-7 рублей», пишет газета «Известия».