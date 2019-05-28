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В США скончался основатель Human Rights Watch 

Вести.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: thedailybeast.com
В США скончался основатель американской правозащитной организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет.
Бернштейн родился в 1923 году в Нью-Йорке. С 1966 по 1990 год он возглавлял издательский дом Random House, который печатал произведения советских диссидентов, в том числе Андрея Сахарова и его супруги Елены Боннэр.
В 1978 году Бернштейн основал три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в единую организацию Human Rights Watch. Также он активно занимался преподавательской деятельностью.
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Общество , Андрей Сахаров , Елена Боннэр , Human Rights Watch , Нью-Йорк , США
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