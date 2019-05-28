В США скончался основатель Human Rights Watch

Бернштейн родился в 1923 году в Нью-Йорке . С 1966 по 1990 год он возглавлял издательский дом Random House, который печатал произведения советских диссидентов, в том числе Андрея Сахарова и его супруги Елены Боннэр

В 1978 году Бернштейн основал три правозащитные группы, которые через 10 лет были объединены в единую организацию Human Rights Watch. Также он активно занимался преподавательской деятельностью.