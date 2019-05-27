В Петербурге 556 барабанщиков установили рекорд Книги Гиннесса

Для того, чтобы установить рекорд музыканты слетелись со всей России.

Вчера, 26 мая, в Санкт-Петербурге был установлен рекорд — самое массовое крещендо на барабанах. Представитель Книги рекордов Гиннесса даже спустился с балкона, откуда наблюдал за первой частью мероприятия, прошелся по рядам, посчитал участников и заявил о состоявшемся рекорде — 556 барабанов.

По условиям, представление должно было соответствовать всем стандартам: музыканты быть опытными, согласными выстроиться в одну линию без поправки «на чины и звания», не двигаться и не пересекаться, находясь в шеренге.

Для того, чтобы установить рекорд музыканты слетелись со всей России. Коллективы в праздничных костюмах выстроились в «змейку» в три ряда и передавали ритм друг другу.

Мероприятие прошло в рамках празднования дня города. В воскресенье город на Неве в 316 раз принимал поздравления.