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В Петербурге 556 барабанщиков установили рекорд Книги Гиннесса 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: кадр видео
Для того, чтобы установить рекорд музыканты слетелись со всей России.
Вчера, 26 мая, в Санкт-Петербурге был установлен рекорд — самое массовое крещендо на барабанах. Представитель Книги рекордов Гиннесса даже спустился с балкона, откуда наблюдал за первой частью мероприятия, прошелся по рядам, посчитал участников и заявил о состоявшемся рекорде — 556 барабанов.
По условиям, представление должно было соответствовать всем стандартам: музыканты быть опытными, согласными выстроиться в одну линию без поправки «на чины и звания», не двигаться и не пересекаться, находясь в шеренге.
Для того, чтобы установить рекорд музыканты слетелись со всей России. Коллективы в праздничных костюмах выстроились в «змейку» в три ряда и передавали ритм друг другу.
Мероприятие прошло в рамках празднования дня города. В воскресенье город на Неве в 316 раз принимал поздравления.
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