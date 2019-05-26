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Священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих 

News.ru 59 минут назад
Фото: АМЕДИА
Священник Храма Иверской иконы Божией Матери в Барнауле Александр Микушин обрушился с критикой на новый российский фильм «Т-34». Он обвинил картину в оскорблении чувств верующих и назвал её звенящей пошлостью российского кинематографа.
Священнослужитель заявил, что в фильме верующие показаны нелепо и смешно, а чудеса во время танковых сражений назвал верхом абсурда. Он отметил, что на войне были невероятные истории, но связаны они были со смелостью, находчивостью и героизмом солдат.
По словам Микушина, «Т-34» — сказочная история с давно устаревшим слоу-мо. Он осудил режиссёра Алексея Сидорова за представленных в ленте добрых фашистов, а также счастливых и откормленных узников концентрационного лагеря.
Священник подчеркнул, что правильно и красиво верующих показывали в советских фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Фронт за линией фронта», «Они сражались за Родину» и других.
Да простят меня патриоты, но в фильме «Спасение рядового Райана» верующий снайпер показан великолепно! — добавил Микушин.
Он пояснил, что персонаж читает псалмы, «валит» без промаха фашистов и погибает, спасая боевых товарищей.
«Т-34» — военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова. Премьера фильма состоялась 1 января 2019 года.
Ранее News.ru писал, что музыкант и композитор Юрий Лоза сообщил, что ему трудно всерьёз воспринять действо фильма «Т-34». По его мнению, очередной российский военный блокбастер будет по душе поколению, воспитанному на «Трансформерах» и «Годзилле».
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Комментарии20
Общество , Юрий Лоза , Алексей Сидоров , Барнаул
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