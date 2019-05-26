Священник обвинил фильм «Т-34» в оскорблении чувств верующих

Священник Храма Иверской иконы Божией Матери в Барнауле Александр Микушин обрушился с критикой на новый российский фильм «Т-34». Он обвинил картину в оскорблении чувств верующих и назвал её звенящей пошлостью российского кинематографа.

Священнослужитель заявил, что в фильме верующие показаны нелепо и смешно, а чудеса во время танковых сражений назвал верхом абсурда. Он отметил, что на войне были невероятные истории, но связаны они были со смелостью, находчивостью и героизмом солдат.

По словам Микушина, «Т-34» — сказочная история с давно устаревшим слоу-мо. Он осудил режиссёра Алексея Сидорова за представленных в ленте добрых фашистов, а также счастливых и откормленных узников концентрационного лагеря.

Священник подчеркнул, что правильно и красиво верующих показывали в советских фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Фронт за линией фронта», «Они сражались за Родину» и других.

Да простят меня патриоты, но в фильме «Спасение рядового Райана» верующий снайпер показан великолепно! — добавил Микушин.

Он пояснил, что персонаж читает псалмы, «валит» без промаха фашистов и погибает, спасая боевых товарищей.

«Т-34» — военно-приключенческий боевик режиссера Алексея Сидорова. Премьера фильма состоялась 1 января 2019 года.