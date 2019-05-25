Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Подарю, а не дам»: лещ для Соловьева 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Активист из Екатеринбурга Антон Дербенев, который обещал дать леща телеведущему Владимиру Соловьева, изменил мнение о нет и пригласил в Екатеринбург, передает "Говорит Москва".
Соловьев показал «бесов» екатеринбургскому активисту
По его словам, Соловьев принял приглашение и через две недели прилетит в Екатеринбург, где пройдет совместная конференция.
Также Дербенем изменил свои намерения, относительно "леща" для Соловьева.
"Там на пресс-конференции я подарю ему этого самого леща. Именно подарю, а не дам", — сказал Дербенев.
Ранее сообщалось, что Соловьев смог переубедить угрожавшего ему за бесов активиста.
Газета.Ru: последние новости
Соловьев смог переубедить угрожавшего ему за бесов активиста Кот-паломник прошел 300 км ради возвращения в родной монастырь Жванецкий пожаловался на здоровье и не пошел на вручение госнаград
Общество , Радиостанция "Говорит Москва" , Екатеринбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»9
Названа причина вынужденной посадки Boeing в Сургуте
Депутат Европарламента назвал главную задачу Киева24
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам139
На Москву идет гроза с градом
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
06:45
Спецвыпуск «Голос. Дети» показался Фадееву «странным»
Шоу-бизнес
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
04:10
Что происходит с погодой? По России идут снегопады
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение