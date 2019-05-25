«Подарю, а не дам»: лещ для Соловьева

Активист из Екатеринбурга Антон Дербенев, который обещал дать леща телеведущему Владимиру Соловьева, изменил мнение о нет и пригласил в Екатеринбург, передает "Говорит Москва".

По его словам, Соловьев принял приглашение и через две недели прилетит в Екатеринбург, где пройдет совместная конференция.

Также Дербенем изменил свои намерения, относительно "леща" для Соловьева.

"Там на пресс-конференции я подарю ему этого самого леща. Именно подарю, а не дам", — сказал Дербенев.

Ранее сообщалось, что Соловьев смог переубедить угрожавшего ему за бесов активиста.