«Будем искать у меня бесовские рога»: активист о встрече с Соловьевым

Екатеринбургский активист Антон Дербенев, пообещавший «дать леща» телеведущему Владимиру Соловьеву за его высказывания в адрес екатеринбуржцев, сообщил, что журналист согласился с ним встретиться. Об этом он написал в Facebook.

Он также отметил, что эта встреча пройдет 25 мая в московском ресторане.

«Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — написал Дербенев.

Он выразил надежду на «порядочность Владимира», а именно на то, что фанаты телеведущего не "потопчут" его ногами и не обольют зеленкой.