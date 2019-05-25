Екатеринбургский активист Антон Дербенев, пообещавший «дать леща» телеведущему Владимиру Соловьеву за его высказывания в адрес екатеринбуржцев, сообщил, что журналист согласился с ним встретиться. Об этом он написал в Facebook.
Он также отметил, что эта встреча пройдет 25 мая в московском ресторане.
«Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — написал Дербенев.
Он выразил надежду на «порядочность Владимира», а именно на то, что фанаты телеведущего не "потопчут" его ногами и не обольют зеленкой.
Ранее Соловьев резко высказался в адрес екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере. Он заявил, что Екатеринбург был известен как место, где расстреляли царскую семью в 1918 году, а теперь и из-за выступлений против строительства храма. Недовольных горожан он назвал «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.