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«Будем искать у меня бесовские рога»: активист о встрече с Соловьевым 

Рамблер 31 минуту назад
Екатеринбургский активист Антон Дербенев, пообещавший «дать леща» телеведущему Владимиру Соловьеву за его высказывания в адрес екатеринбуржцев, сообщил, что журналист согласился с ним встретиться. Об этом он написал в Facebook.
Он также отметил, что эта встреча пройдет 25 мая в московском ресторане.
«Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — написал Дербенев.
Он выразил надежду на «порядочность Владимира», а именно на то, что фанаты телеведущего не "потопчут" его ногами и не обольют зеленкой.
Ранее Соловьев резко высказался в адрес екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере. Он заявил, что Екатеринбург был известен как место, где расстреляли царскую семью в 1918 году, а теперь и из-за выступлений против строительства храма. Недовольных горожан он назвал «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.
Комментарии60
Общество , Видео , Владимир Соловьев , Николай II
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