Штраф и увольнение: кто заплатит за БДСМ-выпускной

Родители участницы БДСМ-выпускного во Владивостоке будут оштрафованы — одной из учениц школы с эстетическим уклоном №74 Владивостока — будут оштрафованы. Директор школы написала заявление об увольнении, но его пока не подписали и, скорее всего, не будут рассматривать до окончания комплексной проверки инцидента со стороны властей региона.

Полиция выпишет штраф родителям ученицы школы с эстетическим уклоном №74 Владивостока, которая на последний звонок пришла в полицейской форме. Данное мероприятие вызвало скандал на федеральном уровне, поскольку кроме ученицы в костюмированном шоу приняли участие и ее одноклассники, правда — в БДСМ-костюмах.

«Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами», — приводит РИА «Новости» сообщение региональной полиции.

Также в полиции отметили, что старшеклассника, распылявшего огнетушитель, скорее всего, отчислят из школы, передает местный портал PrimaMedia.

В ходе прощания со школой выпускники оделись в БДСМ-костюмы и полицейскую форму и в таком виде устроили танцы. Видеоролики, на которых учащиеся разбрасывают разноцветные краски, распыляют огнетушитель и танцуют, быстро распространились в сети, что и стало основанием для проверки, передает ФАН.

Скандальное видео состоит из двух частей: сначала безудержная толпа — явно не в школьной форме — собралась и кричит, танцует на крыльце, потом юноши и девушки перемещаются в актовый зал. Кульминация наступает в тот момент, когда один из парней берет огнетушитель и пускает его в ход — прямо по толпе.

Директор образовательного учреждения Галина Пугина пояснила: их школу с эстетическим уклоном «прославил» самый проблемный из всех классов — выпускной 11-й Б. Некоторые подростки из этого класса уже были на учете в полиции.

«После уроков к ним пришли родители и видеооператор, фотограф. Сказали: «Мы сейчас будем фотографироваться в разных местах школы, и на улице, для школьного альбома». Но потом вдруг начался ужас и, если посмотреть видео, кажется, что вакханалия была полдня, но на самом деле, на крыльце все происходило буквально две минуты, и в актовом зале — тоже. Пока учитель вышел за нотами — они вот это устроили, опозорили школу. И, главное, они сами довольны собой; считают, что молодцы», — сказал директор.

Она добавила, что написала заявление об увольнении, но его пока не подписали и, скорее всего, не будут рассматривать до окончания комплексной проверки инцидента со стороны властей региона.

«Обидно, что несколько человек испортили 30-летнюю репутацию школы перед людьми, которые нам доверяют», — цитирует Пугину Vladnews.

Региональное министерство просвещения также резко осудило скандальную БДСМ-вечеринку. В ведомстве отметили, что выпускники по всей стране организуют интересные и достойные мероприятия к окончанию школы: где-то ребята организовывают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты.

«Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив», — подчеркнули в ведомстве.

По результатам опроса VL.ru, в котором приняли участие (на момент публикации) 12 723 человека, большинство читателей (52,3%) считают, что после скандального флешмоба не нужно принимать каких-либо мер.

34,2% проголосовали за то, что наказать стоит только школьников. 6,1% выбрали вариант «Всех наказать, а директора вообще уволить», чуть меньше — 5,8% — считают, что наказать нужно и учителей, и директора, и родителей школьников. 1,6% выбрали вариант «Школьников не трогать, учителей и директора наказать».

«Ни в коем случае нельзя трогать ребят. Они молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали. За что их наказывать? Не лезьте в душу к молодежи, не будьте ханжами!» — заявил парламентарий.

По его словам, юношеский протест является естественным состоянием молодых.

«Если пытаться их угнетать, мы подавим их творческие натуры, убьем желание развиваться. Вместе с тем, конечно, нужно разговаривать с молодыми людьми, чтобы они тоже понимали, почему их родители могут испугаться такого поведения, почему за них волнуются бабушки, дедушки и учителя», — добавил депутат.

Лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин считает, что проблема уходит далеко за пределы одной отдельно взятой школы, передает НСН.

«Вопросы, конечно, ко всем нам, ко взрослым людям. Эти ученики давно празднуют «хеллоуины», это для них некая сказка, некий такой тоже праздник. Они все уже пропитаны глобальным видением того, что такое хорошо и что такое плохо. Они в этой среде растут, к сожалению. Вопросы надо задавать тем, кто имеет отношение к системе образования. А это — часть государственной системы, поэтому вопрос к государству. Если государство допускает по телевизору, в сетях все это и на это закрывает глаза, причем тут дети?», — заявил музыкант.

Отметим, в прошлом году учащиеся школы №74 победили в конкурсе «Лучшая служба школьной медиации города Владивостока — Владивосток город Мира и Добра» в специальной номинации «Самый креативный флешмоб».