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Россияне массово променяли вино на пиво 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, передает РИА Новости.
Отмечается, что с начала 2019 года спрос на вино и крепкий алкоголь снижается, в то время как на более доступные напитки растет. Так, с 18,3 до 15 процентов упал спрос на вино, также россияне стали реже покупать коньяк и виски. Кроме того, эксперты не зафиксировали рост продаж шампанского в Международный женский день, который считается вторым потребительским пиком после Нового года.
Доля пива в сегменте алкогольных напитков увеличилась с 55,4 в конце 2018-го до 64,2 процента в апреле 2019-го. Спрос на водку остается стабильным, доля этого напитка занимает около 10 процентов.
Исследование доказало, что россияне стремятся сэкономить на алкоголе, считают специалисты. «Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь — это то, на чем люди просто вынуждены экономить», — подчеркнули они.
По их прогнозам, элитные напитки, такие как виски и коньяк, — самый уязвимый сегмент, который продолжит терять популярность из-за необходимость тратить меньше.
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Общество , РИА Новости
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