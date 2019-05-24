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Суд признал несоответствующей действительности рекламу БАДов с Михалковым 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресненский суд Москвы удовлетворил иск режиссера Никиты Михалкова и признал несоответствующей действительности и порочащей рекламу биологически активных добавок (БАД) с его изображением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Решением суда установлен факт незаконного распространения в отношении Михалкова несоответствующих действительности порочащих сведений", — сказал пресс-секретарь суда Алексей Черников.
В апреле Никита Михалков подал в суд на рекламу биодобавок со своим портретом. Разрешения на использование своего изображения в маркетинговых целях режиссер никому не давал.
Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе режиссера, "юристы Никиты Михалкова будут добиваться блокировки интернет-страниц, на которых размещены материалы".
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Общество , Алексей Черников , Никита Михалков , Москва
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