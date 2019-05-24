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Медведев пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился ко всем выпускникам российских школ и пожелал им удачи на экзаменах.
"В эти дни в школах по всей России для выпускников звенит последний звонок. Впереди — экзамены. Я желаю всем ребятам удачи", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он также опубликовал фотографию с торжественной линейки в одной из школ, на которой ребята отпускают в небо воздушные шары.
Последние звонки проходят на этой неделе для десятков тысяч учеников школ, гимназий, лицеев и воспитанников кадетских училищ по всей России.
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