Медведев пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах

Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился ко всем выпускникам российских школ и пожелал им удачи на экзаменах.

"В эти дни в школах по всей России для выпускников звенит последний звонок. Впереди — экзамены. Я желаю всем ребятам удачи", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также опубликовал фотографию с торжественной линейки в одной из школ, на которой ребята отпускают в небо воздушные шары.

Последние звонки проходят на этой неделе для десятков тысяч учеников школ, гимназий, лицеев и воспитанников кадетских училищ по всей России.