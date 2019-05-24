Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу», что он думает о кампании против себя, развязанной в ответ на его замечания в адрес участников екатеринбургских протестов.
«Сейчас развелось столько желающих попиариться на этой теме, что еще раз доказывает, что я все верно сказал о бесах. Если кто-то еще хочет попиариться — пусть встанет в очередь и возьмет номер», — сказал шоумен.
Соловьев высмеял и лингвистическую экспертизу, которая признала его высказывания оскорбительными для горожан.
"«Бесы» Достоевского независимая экспертиза не хотела расследовать? А выкрики тех, кто прыгал и скакал на майдане? А тех, кто скакал в сквере?" — добавил ведущий.
15 мая, в разгар протестов против строительства храма св. Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге Владимир Соловьев в своей авторской программе на радио «Вести FM» назвал их участников «бесами» и «уродами». Позднее он не раз повторил это определение и обещал манифестантам, что приедет «в Ебург вас, чертей, гонять!».
Известный на Урале адвокат Андрей Бельянский передал отрывок из передачи от 15 мая на экспертизу лингвистам Уральского федерального университета и сегодня получил ответ.
«Указанные слова использованы с целью информирования о враждебном, явно неуважительном, презрительном, оскорбительном отношении Владимира Соловьева к митингующим и жителям города в целом», — цитирует экспертное заключение лингвистов URA.RU.
Результаты экспертизы Бельянский направил в Генеральную прокуратуру России и в мэрию Екатеринбурга, которая тоже может подать иск против тележурналиста. Адвокат рассчитывает добиться удаления записи эфира о «бесах» из сети.
За протестно настроенных уральцев вступились не только их земляки. Так, краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал Соловьева на дуэль на любых условиях, добавив, что ему доставит большое удовольствие надавать ведущему «по щам».
15 марта в эфире программы «Подъем» покойный ныне радиоведущий Сергей Доренко аналогично «проехался» по жителям Омска, назвав их «гуннами» и «тухлыми провинциалами».