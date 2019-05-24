«Я все верно сказал о бесах»: Соловьев ответил на нападки из Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу», что он думает о кампании против себя, развязанной в ответ на его замечания в адрес участников екатеринбургских протестов.

«Сейчас развелось столько желающих попиариться на этой теме, что еще раз доказывает, что я все верно сказал о бесах. Если кто-то еще хочет попиариться — пусть встанет в очередь и возьмет номер», — сказал шоумен.

Соловьев высмеял и лингвистическую экспертизу, которая признала его высказывания оскорбительными для горожан.

"«Бесы» Достоевского независимая экспертиза не хотела расследовать? А выкрики тех, кто прыгал и скакал на майдане? А тех, кто скакал в сквере?" — добавил ведущий.

15 мая, в разгар протестов против строительства храма св. Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге Владимир Соловьев в своей авторской программе на радио «Вести FM» назвал их участников «бесами» и «уродами». Позднее он не раз повторил это определение и обещал манифестантам, что приедет «в Ебург вас, чертей, гонять!».

Известный на Урале адвокат Андрей Бельянский передал отрывок из передачи от 15 мая на экспертизу лингвистам Уральского федерального университета и сегодня получил ответ.

«Указанные слова использованы с целью информирования о враждебном, явно неуважительном, презрительном, оскорбительном отношении Владимира Соловьева к митингующим и жителям города в целом», — цитирует экспертное заключение лингвистов URA.RU.

Результаты экспертизы Бельянский направил в Генеральную прокуратуру России и в мэрию Екатеринбурга, которая тоже может подать иск против тележурналиста. Адвокат рассчитывает добиться удаления записи эфира о «бесах» из сети.

За протестно настроенных уральцев вступились не только их земляки. Так, краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал Соловьева на дуэль на любых условиях, добавив, что ему доставит большое удовольствие надавать ведущему «по щам».