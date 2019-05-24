Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория объяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
По ее словам, она самостоятельно приняла решение не сообщать о звонках Скрипаля.
"Мое личное решение. Я изначально решила, что мне нужно, чтобы он звонил и разговаривал с мамой. Он позвонил", — пояснила Скрипаль.
Ранее Виктория Скрипаль сообщила, что передала запись разговоров с ним в Следственный комитет России.
Накануне стало известно, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный вместе с дочерью Юлией в марте прошлого года в британском Солсбери, позвонил своей племяннице Виктории в России. Как отмечалось, второй звонок от Скрипаля поступил 9 мая и был записан на автоответчик.