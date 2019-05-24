Патриарх Кирилл рассказал о заложенных в русских способностях

Патриарх заявил, что «подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность, заложивших основы грамотности славянских народов, привел к тому, что славянские народы», в особенности народы исторической Руси, «стали действительно одним из мировых центров культуры, самобытной культуры, которая, с одной стороны, хранит память о прошлом, но, с другой стороны, является площадкой для развития множества новаций, активного движения вперед», передает РИА «Новости».

«Наша традиция — это не просто что-то застывшее в веках, это то, что живет», — подчеркнул он.

Патриарх добавил, что развития человеческой личности и всей страны не может быть, «если не живет дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, если нет способности любить и устремляться в будущее».

Эти способности «заложены в нашем народе», и «первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».

«Сегодня мы вспоминаем их память и торжествуем, взирая на величайшие достижения нашего народа, и в первую очередь, в области культуры и просвещения», — заключил предстоятель РПЦ.

День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян.

Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году — в год тысячелетия обретения азбуки.

В 1991 году он был возрожден в Российской Федерации; в 2010 году центром праздничных торжеств стала Москва.

По традиции последних нескольких лет, в 13.00 по московскому времени 24 мая одновременно в российских регионах начался праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности.

Основное торжество проходит на Красной площади в Москве, с прямыми включениями из Томска, Астрахани, Белоруссии и Болгарии.