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Патриарх Кирилл рассказал о заложенных в русских способностях 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл праздничный концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня славянской письменности и культуры; в своем обращении к собравшимся он отметил, что письменность, культура и духовность «во многом сформировали облик всего нашего народа».
Патриарх заявил, что «подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших славянскую письменность, заложивших основы грамотности славянских народов, привел к тому, что славянские народы», в особенности народы исторической Руси, «стали действительно одним из мировых центров культуры, самобытной культуры, которая, с одной стороны, хранит память о прошлом, но, с другой стороны, является площадкой для развития множества новаций, активного движения вперед», передает РИА «Новости».
«Наша традиция — это не просто что-то застывшее в веках, это то, что живет», — подчеркнул он.
Патриарх добавил, что развития человеческой личности и всей страны не может быть, «если не живет дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, если нет способности любить и устремляться в будущее».
Эти способности «заложены в нашем народе», и «первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».
«Сегодня мы вспоминаем их память и торжествуем, взирая на величайшие достижения нашего народа, и в первую очередь, в области культуры и просвещения», — заключил предстоятель РПЦ.
День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян.
Впервые в Российской империи этот праздник широко отмечался в 1863 году — в год тысячелетия обретения азбуки.
В 1991 году он был возрожден в Российской Федерации; в 2010 году центром праздничных торжеств стала Москва.
По традиции последних нескольких лет, в 13.00 по московскому времени 24 мая одновременно в российских регионах начался праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности.
Основное торжество проходит на Красной площади в Москве, с прямыми включениями из Томска, Астрахани, Белоруссии и Болгарии.
В концерте участвуют больше 30 хоров общей численностью около 1 тыс. человек, а также Центральный военный оркестр Минобороны под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина.
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Общество , Патриарх Кирилл , Министерство обороны , РИА Новости , Москва
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