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Возрастную маркировку в России предложено частично отменить 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Члены комитета Госдумы по культуре во главе с председателем Еленой Ямпольской внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается снять возрастные ограничения с произведений литературы и искусства, а также советских фильмов.
Авторы законопроекта в пояснительной записке указывают, что «формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ (»О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком информационной продукции «18+», то есть запрещенной для детей», передает РИА «Новости».
Потом депутаты предложили внести соответствующие изменения в законы «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» уточнения, регулирующие доступ детей к культурным ценностям и культурным благам.
Напомним, в 2018 году школьнице в Екатеринбурге отказались продавать книги со стихами Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского из-за отметки с возрастным ограничением «18+».
После глава Роспечати Михаил Сеславинский попросил книгоиздателей не доводить до абсурда закон о маркировке продукции для детей.
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Общество , Михаил Сеславинский , Иосиф Бродский , Сергей Есенин , Роспечать , Госдума , РИА Новости
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