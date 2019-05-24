Новая медицинская услуга «патронаж взрослых на дому» может появиться в России. Об этом в рамках заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
«Вопросы медицинского патронажа и помощника по уходу нам не безразличны. Здесь мы предлагаем рассмотреть такую возможность. Есть приказ Минздрава об утверждении номенклатуры медицинских услуг. Туда входит услуга «патронаж медицинской сестры на дому» и нет соответствующей услуги по патронажу взрослых. Поэтому есть предложение рассмотреть внесение в номенклатуру услуг соответствующей услуги — «патронаж взрослых на дому», которая должна покрывать и геронтологию, и паллиативную помощь и иные виды помощи», — сказал С. Краевой.
По его словам, ведомство готово участвовать в разработке соответствующего образовательного и профессионального стандарта.
«Для этого мы готовы участвовать в разработке профессионального стандарта совместно с Минтрудом и образовательного стандарта совместно с министерством науки», — отметил С. Краевой.