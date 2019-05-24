Минздрав РФ планирует разработать новую медуслугу «патронаж взрослых на дому»

По его словам, ведомство готово участвовать в разработке соответствующего образовательного и профессионального стандарта.

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