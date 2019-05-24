Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав РФ планирует разработать новую медуслугу «патронаж взрослых на дому» 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новая медицинская услуга «патронаж взрослых на дому» может появиться в России. Об этом в рамках заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
«Вопросы медицинского патронажа и помощника по уходу нам не безразличны. Здесь мы предлагаем рассмотреть такую возможность. Есть приказ Минздрава об утверждении номенклатуры медицинских услуг. Туда входит услуга «патронаж медицинской сестры на дому» и нет соответствующей услуги по патронажу взрослых. Поэтому есть предложение рассмотреть внесение в номенклатуру услуг соответствующей услуги — «патронаж взрослых на дому», которая должна покрывать и геронтологию, и паллиативную помощь и иные виды помощи», — сказал С. Краевой.
По его словам, ведомство готово участвовать в разработке соответствующего образовательного и профессионального стандарта.
«Для этого мы готовы участвовать в разработке профессионального стандарта совместно с Минтрудом и образовательного стандарта совместно с министерством науки», — отметил С. Краевой.
Агентство «Москва»: последние новости
Адвокату А.Улюкаева ничего неизвестно о разводе экс-министра с супругой Патриарх Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Госдума приняла закон о проведении в Москве электронного голосования на допвыборах депутатов
Комментарии
Общество , Сергей Краевой , Минздрав РФ , Минтруд , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле отреагировали на отставку Мэй253
Тест: Легко ли вас «напарить» по телефону?17
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»96
«Новый Робин Гуд» помогает бедным интимными фото7
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша94
Видео
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение