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Директор школы прокомментировала БСДМ-скандал с выпускниками 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Соцсети
Директор школы, в которой выпускники надели одежду для БДСМ и пошли на выпускной, Галина Пугина рассказала подробности скандала. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого в СМИ появилась информация, что группа выпускников, которая решила устроить "день непослушания", пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.
По ее словам, выпускники в откровенных костюмах выступили недолго, несколько минут.
Однако она призналась, что тяжело переживает произошедшее.
"Честно говоря, руки опускаются после этих событий, это очень тяжело", — рассказала Пугина.
Она уточнила, что подала заявление на увольнение с должности.
Ранее сообщалось, что российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах.
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