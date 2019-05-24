Директор школы прокомментировала БСДМ-скандал с выпускниками

Директор школы, в которой выпускники надели одежду для БДСМ и пошли на выпускной, Галина Пугина рассказала подробности скандала. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого в СМИ появилась информация, что группа выпускников, которая решила устроить "день непослушания", пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.

По ее словам, выпускники в откровенных костюмах выступили недолго, несколько минут.

Однако она призналась, что тяжело переживает произошедшее.

"Честно говоря, руки опускаются после этих событий, это очень тяжело", — рассказала Пугина.

Она уточнила, что подала заявление на увольнение с должности.

Ранее сообщалось, что российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах.