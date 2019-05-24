О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов

Журналист Андрей Малахов в колонке для "СтарХита" сообщил о судьбе директора Театра кукол имени Образцова Ирины Корчевниковой и президента МХАТа Татьяны Дорониной

По словам Малахова, шестилетний контракт матери Бориса Корчевникова с Театром кукол имени Образцова подошел к концу, и теперь Ирина не знает, что делать, поскольку в ее адрес после ухода не было сказано ни единого доброго слова, а театр поспешил представить нового начальника. Малахов считает ситуацию несправедливой, как и ситуацию с экс-худруком МХАТа Дорониной.

Малахов сообщил, что Доронина госпитализирована и ее не навещают.

"Оказалось, Татьяна Васильевна лежит в больнице, ни один из актеров, которым она помогала, ее не навестил", — сетует шоумен, ссылаясь на режиссера Романа Виктюка.

Ранее стало известно, что Татьяна Доронина вернется во МХАТ в мае.