БДСМ‐party, избиения и штукатурка на голову. Последние звонки в России прошли со скандалами

23 мая в российских школах отгремели последние звонки. Нарядные выпускники, банты, шарики и теплые напутственные слова педагогов. Но в некоторых образовательных учреждениях праздник омрачился скандалами. В Приморье учащиеся устроили БДСМ-party, в Марий Эл избили депутата, а в Омске на голову девочки рухнула штукатурка. Подробности — в материале «360».

БДСМ-party

Весьма необычным образом отметили последний звонок выпускники школы с эстетическим уклоном № 74 во Владивостоке . Собственно, никакой эстетикой там и не пахло. Учащие нарядились в БДСМ-наряды полуголых Playboy-зайчиков с заклеенными черным скотчем сосками и полицейских. Используя пиротехнику устроили party прямо у входа в образовательное учреждение.

Перформанс учащихся 11 «Б» начался в школьном спортзале, отмечает приморское издание «БезФормата». Подростки отрывались под трек Макса Коржа «Малый повзрослел», а после того как один из ребят распылил огнетушитель, выскочили на крыльцо. Некоторые вылезли в окно на козырек. Там-то они и «дали жару» под композицию LMFAO ft. Lil Jon — Shots. Как оказалось, учителя даже не знали о произошедшем.

«В этот момент у крыльца были выпускники 11 «А», которые готовили флешмоб. Завуч несколько раз выходила на улицу и ничего подозрительного не заметила. Другие ученики провели свой скандальный перформанс настолько стремительно, что никто даже не успел заметить. Узнали мы об этом только на следующий день», — пояснила директор школы Галина Пугина.

По словам знакомых выпускников, на последний звонок они пришли в подобающей одежде, а переоделись для фотосессии. Основные участники шоу часто прогуливали уроки, не отличались примерной учебой и дисциплиной и даже состояли на учете.

«Слышала, что один парень стоял на учете в классе седьмом-восьмом. Вроде за то, что ударил кого-то. Девушка, которая надела форму полиции, купила ее в магазине спецодежды, насколько я знаю. Она даже говорила, что если ее и привлекут за ношение погон, то она заплатит 1500 рублей, для нее это не проблема», — рассказала одна из школьниц.

Соцсети

Кстати, последний звонок ученики скандально прославившегося 11 «Б» отмечали не со всей школой, а отдельно, арендовав себе Party-bus. Но никого из учителей, даже классного руководителя с собой не взяли, отговорившись тем, что не было мест. Из-за этого в школе провели собрание и взяли с родителей заявления, что за поведение и здоровье детей во время праздника отвечают они, а не школа. По словам Пугиной, часть пришедших на party «думает, что им уже все можно».

Практически сразу после «зажигательного» танца учеников женщина написала заявление на увольнение по собственному желанию. В беседе с РИА «Восток-Медиа» Пугина сообщила, что тяжело переживает случившееся.

«Весь праздник был полностью под контролем, а то, что произошло на крыльце, длилось максимум две минуты. Я уже подала заявление на увольнение по собственному желанию, и, естественно, это связано со вчерашней историей», — сказала она.

Тем не менее скандал докатился до правоохранителей, которые уже установили личности участников перформанса и их родителей. По словам представителя регионального управления МВД, после проверки родителей «полицейских» могут оштрафовать на 1500 рублей за незаконное ношение их детьми символики правоохранительных органов . А местный департамент образования и науки проверит действия школьной охраны и примет меры в отношении администрации учреждения, сообщило РИА «Новости».

«Уже сейчас можно точно сказать, что случай произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне. Вместе с тем подобное поведение учеников на территории школы недопустимо», — подчеркнули в ведомстве.

Последний путь

Впрочем, отличился во Владивостоке и сам мэр города. Выступая с приветственным словом на торжестве в одной из городских школ, Олег Гуменюк отправил выпускников в «последний путь».

«Как говорится, в добрый путь. Еще хотел бы вас пригласить 28 июня, в 15 часов, на стадион «Авангард». Все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь жизни, взрослой жизни. С праздником!» — сказал мэр.

Штукатурка на голову

Часть потолка обрушилась на головы учащихся омской гимназии № 147 прямо во время праздничного концерта в честь последнего звонка. К счастью, это оказалась всего лишь штукатурка, поэтому дети не пострадали. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета , только одна ученица получила ушибы. Тем не менее произошедшее стало поводом для проверки.

«В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, выяснено, когда и кем проводился последний ремонт в здании, как администрацией учебного заведения обеспечивается безопасное нахождение в помещении школы детей», — пояснили в пресс-службе СКР.

В пресс-службе местной мэрии РИА «Новости» уточнили, что последний раз потолок в актовом зале ремонтировали в 2017 году. Толщина упавшего куска штукатурки была около 0,5 сантиметра, поэтому девочка почти не пострадала.

«Вреда здоровью девочки, оказавшейся под злополучным участком потолка, не причинено. Родители претензий к образовательной организации не имеют», — сообщил представитель мэрии.

Сугробы по пояс

А вот в Норильске на последнем звонке сказался не человеческий фактор, а непогода. Всего за неделю до начала календарного лета в Красноярском крае наступила зима. Поэтому праздник выпускникам пришлось встречать не с цветочками и солнышком, а с сугробами и снеговиками. Впрочем, шарики в небо запустить удалось.

Избиение депутата и соседа

В Республике Марий Эл выпускник девятого класса из поселка Юрино ударил депутата Законодательного собрания от «Единой России» Екатерину Вахитову во время ее выступления на последнем звонке. После инцидента, сообщило РИА «Новости», парламентарий написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку происшествия. А в районном отделе образования пояснили, что наказание к нападавшему применяться не будет, так как ребенок нездоров.

«Драки не было, ребенок больной. У него есть справка, он ребенок-инвалид… Директор школы с мамой поговорили, ребенок успокоился, все в порядке… Раньше не было за этим мальчиком никаких проступков… К окружающим он себя впервые вел агрессивно. Ребенка-инвалида как наказывать?» — сказала глава районного отдела образования и администрации Наталья Костерина.

В столичном районе Чертаново возвращавшийся вечером домой мужчина в своем же подъезде наткнулся на группу агрессивных школьников, отметивших последний звонок. Подростки сбрасывали мусор и тяжелые предметы на припаркованные внизу автомобили. В том числе и на его машину. В ответ на замечание хулиганы предложили подняться этажом выше. Там его встретил выпускник с автоматом.