Гурцкая вступилась за участников скандальной вечеринки выпускников

«Здесь требуется серьезная работа социальных педагогов и психологов с детьми и семьями. Души неокрепшие, их надо защитить», — сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Диана Гурцкая.

Так она отреагировала на скандальный инцидент во Владивостоке , где ученики одной из школ явились на последний звонок в одежде для БДСМ.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая назвала произошедшее свидетельством провала воспитательной работы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор одной из школ Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь различные ведомства начали проверки.

На записи выпускники, переодетые в разные костюмы, в том числе в одежду для БДСМ, устроили вечеринку с фаерами, красками и танцами. Одна из девушек переоделась в полицейскую форму, а молодые люди — в «зайчиков» с подтяжками на голый торс.

«Самое простое — объяснить произошедшее простым хулиганством, наказать подростков, учителей, директора. Конечно же, воспитательная работа в школе провалена — это очевидно», — сказала Гурцкая.

По ее словам, нужно разобраться в ситуации и понять, «почему свойственный юности дух бунтарства и протеста приобрел такую странную форму».

«Что этим хотели показать дети? Почему они объединились такой жуткой формой? Здесь требуется серьезная работа социальных педагогов и психологов с детьми и семьями. Души неокрепшие, их надо защитить и предохранить от проблем в будущем», — считает Диана Гурцкая.

Добавим, что в департаменте образования и науки Приморского края сообщили, что ведомство планирует принять меры к руководству школы. Там заверили, что со всеми школьниками и их родителями планируется провести разъяснительную работу.