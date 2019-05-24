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Гурцкая вступилась за участников скандальной вечеринки выпускников 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
«Здесь требуется серьезная работа социальных педагогов и психологов с детьми и семьями. Души неокрепшие, их надо защитить», — сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Диана Гурцкая.
Так она отреагировала на скандальный инцидент во Владивостоке, где ученики одной из школ явились на последний звонок в одежде для БДСМ.
Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая назвала произошедшее свидетельством провала воспитательной работы.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор одной из школ Владивостока написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь различные ведомства начали проверки.
На записи выпускники, переодетые в разные костюмы, в том числе в одежду для БДСМ, устроили вечеринку с фаерами, красками и танцами. Одна из девушек переоделась в полицейскую форму, а молодые люди — в «зайчиков» с подтяжками на голый торс.
«Самое простое — объяснить произошедшее простым хулиганством, наказать подростков, учителей, директора. Конечно же, воспитательная работа в школе провалена — это очевидно», — сказала Гурцкая.
По ее словам, нужно разобраться в ситуации и понять, «почему свойственный юности дух бунтарства и протеста приобрел такую странную форму».
«Что этим хотели показать дети? Почему они объединились такой жуткой формой? Здесь требуется серьезная работа социальных педагогов и психологов с детьми и семьями. Души неокрепшие, их надо защитить и предохранить от проблем в будущем», — считает Диана Гурцкая.
Добавим, что в департаменте образования и науки Приморского края сообщили, что ведомство планирует принять меры к руководству школы. Там заверили, что со всеми школьниками и их родителями планируется провести разъяснительную работу.
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Общество , Образование , Диана Гурцкая , Общественная палата России , Деловая газета "Взгляд" , Владивосток
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