«У всех так пукан рвет»: депутат обвинил ТНТ в скандале с БДСМ-флешмобом

«Это какое-то мракобесие получается. Ничего страшного дети не совершили. Осуждающие в Сети, как старые бабки, сидят на скамейке и обсуждают, кто как одет и накрасил губу. Я поговорил с общественностью, все нормально относятся к данному инциденту. Виноватых тут искать не стоит, а если искать, то ищите виноватых в телевидении — в ТНТ, например», — пояснил депутат в беседе с «Ридусом».

Кроме того, Самсонова также возмутила реакция полицейских, которые инициировали проверку за форму МВД , которая была надета на одной из участниц флешмоба. Ранее в Facebook депутат высказался по этому поводу так:

«А что у всех так пукан рвёт? Ну, дети, ну нарядились? Да молодцы дети, правильно сделали. И что за администравка за полицейскую форму? Ну давайте половину КВНщиков привлечём к ответственности за то, что форму полицейскую на сцене надевают. Короче вокруг куча мракобесов», — написал Самсонов на своей странице в Facebook.

Кроме того, Самсонов отметил, что директор школы не несет ответственности за данный инцидент. Он пообещал подать жалобу на департамент образования в прокуратуру , если последует ее увольнение.

Ранее выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб-вечеренку в БДСМ-костюмах. Старшеклассники в характерных нарядах танцевали на школьной линейке перед зданием школы, а также в актовом зале. После данного инцидента директор школы пообещала написать заявление об увольнении.

В середине мая в депутат городской думы Челябинска послал к «чертовой матери» женщину во время обсуждения с местными жителями проекта реконструкции ряда улиц. Горожан не устраивало, что проект реконструкции города подразумевал вырубку деревьев.