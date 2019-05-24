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Аноним помог онкобольной челябинке погасить долги и вернуть сына 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожелавшая остаться неизвестной жительница Челябинска погасила долг по алиментам онкобольной Надежды Зиминой. Таким образом она помогла женщине воссоединится с её сыном, живущим в центре социальной помощи.
Зимину ограничили в родительских правах два года назад. Она была вынуждена расстаться с ребёнком из-за болезни. Опека подала на больную в суд, требуя лишить её родительских прав.
Однако, когда сотрудники органов опеки увидели, в каком состоянии находится Зимина, они смягчили требование на ограничение прав. Женщине назначили алименты в размере 25% от дохода. После суда её прооперировали, она прошла курс облучения, оформила инвалидность.
Зимина смогла снять квартиру под Челябинском, и уже хотела перевезти сына к себе, однако выяснила, что на её пенсию по инвалидности приставы наложили арест: алименты вовремя не были выплачены. В результате с её пособия стали вычитать не 25%, а 70%.
Спустя месяц женщина была вынуждена съехать из квартиры. Оказавшись на улице, Зимина несколько дней ночевала на вокзале, после чего её приютили в кризисном центре «Возможность». Это позволило ей видеться с сыном, однако забрать его обратно она не могла.
24 мая неизвестная женщина внесла на счёт необходимые для погашения долга средства. Предоставление платёжных документом подтвердили в службе судебных приставов. Сейчас Зимина пытается найти жильё, чтобы в дальнейшем ей разрешили забрать 14-летнего сына, передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал, что жительница Омской области избила 10-летнего сына за прогул уроков и заперла его на ночь в сарае. Инцидент произошёл в посёлке Любинский. Наказывать ребёнка женщине помогала 19-летняя дочь.
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Общество , Ридус , Челябинск
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