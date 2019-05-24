В Салехарде в ночь на 24 мая выпала двухмесячная норма снега

"За ночь у нас выпала двухмесячная норма осадков. Образовалось 12 см нового снежного покрова, в то время как в среднем образуется шесть сантиметров в месяц. Снег продолжает идти", — сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте городской администрации, 25 мая непогода сохранится, порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

"Ночью умеренные, днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура ночью минус 1-3 градуса, днем ноль-плюс два градуса", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада аэропорт Салехарда в пятницу временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги.