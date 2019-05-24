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В Салехарде в ночь на 24 мая выпала двухмесячная норма снега 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Двухмесячная норма снега выпала в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
"За ночь у нас выпала двухмесячная норма осадков. Образовалось 12 см нового снежного покрова, в то время как в среднем образуется шесть сантиметров в месяц. Снег продолжает идти", — сказала собеседница агентства.
Как сообщается на сайте городской администрации, 25 мая непогода сохранится, порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.
"Ночью умеренные, днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Температура ночью минус 1-3 градуса, днем ноль-плюс два градуса", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада аэропорт Салехарда в пятницу временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Приостановлена работа паромной переправы между городами Салехард и Лабытнанги.
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Общество , Погода , ИТАР-ТАСС , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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