Российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах

Во Владивостоке выпускники переоделись в одежду для БДСМ и пошли на последний звонок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Группа выпускников, которая решила устроить "день непослушания", пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.

Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора и пообещала уволиться.

В настоящее время, по данным телеканала, директриса уже написала заявление об увольнении.

После инцидента в школе во Владивостоке устроили проверку.