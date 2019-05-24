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Российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах 

Газета.Ru 2 часа назад
Во Владивостоке выпускники переоделись в одежду для БДСМ и пошли на последний звонок. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Группа выпускников, которая решила устроить "день непослушания", пришла на торжественное мероприятие не в праздничных костюмах и платьях, а в полицейской форме и одежде для БДСМ.
Увидев это, директор школы заявила, что не вынесет такого позора и пообещала уволиться.
В настоящее время, по данным телеканала, директриса уже написала заявление об увольнении.
После инцидента в школе во Владивостоке устроили проверку.
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