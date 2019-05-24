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Мединский вручил сертификаты на строительство модельных библиотек в Новосибирске 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский передал в пятницу Новосибирской областной научной библиотеке (НГОНБ) сертификаты на строительство четырех модельных библиотек в районах Новосибирской области в рамках нацпроекта "Культура". Общая сумма сертификатов — 25 млн рублей, сообщил министр во время визита в библиотеку в рамках координационного совета по культуре в Новосибирске.
"Дело не в этих бумажках в рамке, а в том, что мы пытаемся по мере сил использовать идеологию нацпроектов, чтобы по возможности сгладить диспропорцию финансирования между центром и регионами. Мы надеемся, что регион существенно превысит те стандарты финансирования, которые предусмотрены документами", — сказал он.
Финансирование на модернизацию получат Центральная библиотека Сузунского района, Детская районная библиотека Ордынского района, Криводановская сельская библиотека имени А. Кухно и детский филиал Централизованной библиотечной системы в городе Искитим Новосибирской области. Открытие библиотек пройдет в ноябре-декабре 2019 года.
Ранее директор НГОНБ Светлана Тарасова сообщала, что на базе библиотеки создан проектный офис, где совместно с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) разрабатывается дизайн библиотек и их наполнение. Модельные библиотеки в районах области планируется оснастить компьютерной техникой, электронными устройствами и удобной мебелью для того, чтобы библиотеки в муниципальных образованиях приобрели статус культурных центров.
Также Мединский передал минкультуры Новосибирской области сертификаты на 17 пианино для детских школ искусств.
Проект создания модельных библиотек входит в нацпроект "Культура", его цель — повысить качество обслуживания, увеличить фонд библиотек, обеспечить доступ в интернет и создать современное библиотечное пространство. По стране к 2024 году будет создано более 600 таких библиотек.
Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального — 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ — 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" — 84 млрд руб.
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Комментарии
Общество , Владимир Мединский , Светлана Тарасова , Минкультуры , Новосибирск , Новосибирская Область
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