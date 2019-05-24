На Ямале задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за непогоды

Кроме того, приостановлено движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.

«На сегодня в регионе штормовое предупреждение: в Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах порывы ветра до 13-18 м/с, в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах — 19-24 м/c», — рассказали в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В апреле ФАН сообщало, что в Свердловской области ввели ограничения на организованные перевозки детей из-за непогоды.