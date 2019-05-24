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На Ямале задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за непогоды 

RT на русском + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Ямало-Ненецком автономном округе задержали вылеты нескольких авиарейсов из-за метели и плохой видимости, сообщает URA.RU со ссылкой на справочную аэропорта Салехарда.
Кроме того, приостановлено движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.
«На сегодня в регионе штормовое предупреждение: в Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах порывы ветра до 13-18 м/с, в Ямальском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах — 19-24 м/c», — рассказали в пресс-службе регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства.
В апреле ФАН сообщало, что в Свердловской области ввели ограничения на организованные перевозки детей из-за непогоды.
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Общество , Погода , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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