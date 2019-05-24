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Россияне обогнали итальянцев и французов в любви к кофе 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каждый третий посетитель общепита в России заказывает кофе. Исследователи из компании изучения рыночной конъюнктуры The NPD Group заверяют, что потребление напитка постоянно растет.
Согласно полученным в результате исследования рынка результатам, в России теперь кофе в заведениях общественного питания пьют даже чаще, чем в Италии и во Франции. Кроме того, если раньше в России было принято заказать чашечку кофе в солидном ресторане, завершая так ужин, то теперь тенденция переменилась.
Теперь кофе просят в фастфудах, стритфудах, рознице и даже в столовых. Такие сведения привел сайт принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» «Ведомости». В течение последнего года 52% заказов кофе пришлось на фастфуды. За аналогичный период в прошлом году этот показатель держался на уровне 48%.
Врач-диетолог Елена Соломатина тем временем предостерегла от употребления кофе летом. По мнению эксперта, в теплое время года за счет духоты и жары и так увеличена нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
К тому же кофе обладает мочегонным действием, а при повышенной температуре мы и без того теряем много жидкости. В результате организм обезвоживается и возрастает риск теплового удара и тромбоза.
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Общество , Социология , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Италия , Франция
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