Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин внёс в Думу проект закона об опасных отходах 

News.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий создание единой системы управления опасными отходами.
Документ содержит ряд поправок в законы об отходах производства и потребления и корпорации Росатом.
На сайте кабмина отметили, что в России каждый год образуется порядка 400 тыс. тонн отходов первого и второго классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные). При этом отсутствуют объекты по обработке и утилизации, которые обеспечивали бы безопасное и эффективное обращение с такими отходами. Законопроект призван восполнить этот пробел.
Полномочия федерального оператора по обращению с опасными отходами кабмин предлагает закрепить за Росатомом. При этом отмечается, что корпорация не будет монополистом — те организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются обработкой, обезвреживанием и утилизацией таких отходов, смогут продолжать свою работу при наличии соответствующей лицензии, сообщает «Парламентская газета».
Ранее News.ru писал о том, что в России будут созданы четыре межрегиональных комплекса по переработке опасных отходов. На эти цели в 2019–2023 годах из бюджета будет выделено более 17 млрд рублей.
News.ru: последние новости
Жванецкий пропустил церемонию в Кремле из-за недомогания В России могут ввести обязательную проверку на наркотики Лобода не примет участие в повторном финале «Голос. Дети»
Комментарии
Общество , Политика , Экология , Госдума , Росатом , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума40
Умерла Наталия Басовская1
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок23
«Встал состав»: подробности ЧП в метро Москвы160
Подчиненный Шойгу заработал в 10 раз больше шефа72
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
00:26
Потолок не выдержал выступления выпускников
Происшествия Образование
03:53
Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»
Шоу-бизнес
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение