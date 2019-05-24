Кабмин внёс в Думу проект закона об опасных отходах

Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий создание единой системы управления опасными отходами.

Документ содержит ряд поправок в законы об отходах производства и потребления и корпорации Росатом

На сайте кабмина отметили, что в России каждый год образуется порядка 400 тыс. тонн отходов первого и второго классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные). При этом отсутствуют объекты по обработке и утилизации, которые обеспечивали бы безопасное и эффективное обращение с такими отходами. Законопроект призван восполнить этот пробел.

Полномочия федерального оператора по обращению с опасными отходами кабмин предлагает закрепить за Росатомом. При этом отмечается, что корпорация не будет монополистом — те организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются обработкой, обезвреживанием и утилизацией таких отходов, смогут продолжать свою работу при наличии соответствующей лицензии, сообщает «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал о том, что в России будут созданы четыре межрегиональных комплекса по переработке опасных отходов. На эти цели в 2019–2023 годах из бюджета будет выделено более 17 млрд рублей.